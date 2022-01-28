Курс валют на 28 января: межбанк, "черный" и наличные рынки
28 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,90 – 28,92 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:20 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 28,82 – 28,84 гривни;
Евро – 32,09 – 32,11 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,73 – 29,02 гривни. Евро покупают за 31,99 грн, продают за 32,45 грн.
На "черном" рынке доллар торгуется за 28,81 – 28,92 гривни, евро – 32,17 – 32,46 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 19 копеек, установив его на 28 января на уровне 28,99 гривни.
27 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,90 – 28,92 гривни.
Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.
Экономическая правда
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