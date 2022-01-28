НБУ определил курс гривни на последний день января

фото: нбу

Национальный банк ужесточил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 31 января на уровне 28,78 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,03 грн (на 28 января – 32,34 гривни).

Читайте также: Курс на дно? Что ждет гривню в 2022 году

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 19 копеек, установив его на 28 января на уровне 28,99 гривни.

28 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,90 – 28,92 гривни. Курс снижался с понедельника и 27 января пересек отметку в 29 гривен за доллар.

28 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,68 – 28,70 гривни.

Несмотря на снижение стоимости украинских активов, ситуация на валютном рынке остается контролируемой – регулятор не рассматривает никакие валютные ограничения.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

Экономическая правда