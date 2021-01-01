В Украине выросли пенсии

С 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц вырастает с 2,1 тысячи гривень до 2,4 тысячи гривень благодаря повышению "минималки" до 6 тысяч гривень.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Это повышение охватит тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет для мужчин и 25 лет - для женщин.

Также с 1 марта запланирована индексация пенсий (на 11%), а с апреля - автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом размера зарплаты и приобретенного стажа.

С июля будут доплачивать по 400 грн пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. При наличии 20/25 лет стажа они будут получать не менее 2,5 тыс грн.

Украинцы старше 80 лет будут получать доплату 600 грн, а размер их минимальной пенсии составит 2,6 тыс грн.

В декабре также на 80 грн вырастет минимальная пенсия - украинцы будут получать не менее 1,934 тыс грн.

Отметим, что Кабмин не отказался от поэтапного повышения пенсий в течение года, несмотря на дефицит фонда (195 млрд грн в 2021 году).

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Экономическая правда