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Для финансирование накопительных пенсий будут повышены два налога – глава соцкомитета ВРУ

Суббота, 16 января 2021, 11:28
 

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что для финансирование накопительных пенсий будут повышены два налога: ЕСВ и НДФЛ. 

Об этом передает LIGA.net.

Отмечается, что единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц вырастут до 24 и 20%, поднявшись таким образом на 2 процентных пункта.

Также по ее словам, пока известно, что система будет работать через специально созданный государственный орган, который будет администрировать накопительные счета украинцев. 

Третьякова добавила, что есть договоренность с главой НБУ Кириллом Шевченко, что ко второму уровню накопительных пенсий допустят банки и банковские депозиты и, вероятно, страховые компании.

А голосование в первом чтении за закон регулирующий накопительные пенсии (№2683д) она ожидает к концу февраля. "До окончания пятой сессии законопроект примут в целом. Шансы есть", – сказала глава комитета.

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пенсия налоги

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