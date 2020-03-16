"Президентська" доплата по тисячі гривень пенсіонерам коштуватиме бюджету 10 мільярдів

Потреба у доплаті 1 тисячі гривень пенсіонерам, що отримують менше 5 тисяч гривень на місяць, вимагатиме додаткових видатків з бюджету у розмірі 10,02 мільярда гривень.

Про це йдеться у коментарі Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Киівської школи економіки.

Загальна кількість пенсіонерів в Україні - 11,3 млн осіб. З них, згідно з даними Пенсійного фонду, лише 11,6% мають пенсію більшу за 5 тис грн. Решта 88,4% - або 10,023 млн осіб - отримують менше 5 тис грн.

Це означає, що потреба у такій доплаті вимагатиме додаткових видатків з бюджету у розмірі 10,02 млрд грн. Або ж збільшення видатків Пенсійного фонду на 26,7%.

Якщо ж уряд й президент вирішать зробити таку доплату постійною, це означатиме додаткову потребу у фінансуванні в обсязі 120 млрд грн на рік.

"З урахуванням того, що бюджет ПФ і без даних змін на 33% фінансується напряму за рахунок коштів державного бюджету, а також з урахуванням планів щодо запровадження податкових пільг по сплаті ЄСВ на період карантину, це означає, що відповідне збільшення видатків фінансуватиметься також напряму з держбюджету, як з єдино можливого джерела", - кажуть експерти.

Нагадуємо:

16 березня президент Володимир Зеленський запропонував урядові збільшити доходи тих пенсіонерів, які отримують пенсію нижче 5 тис грн, ще на 1 тис грн.

Економічна правда