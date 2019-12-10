Объемы производства металлургической продукции в 2019 году — самые низкие в истории Украины

Украинские металлурги просят поддержки у государства и жалуются на кризис в горно-металлургической сфере из-за снижения цен на мировых стальных рынках и часто необоснованных повышениях стоимости услуг, оказываемых Укрзализныцей и Укрэнерго.

Об этом говорится в тексте обращения, размещенного на официальном сайте объединения "Укрметаллургпром".

Как отмечает объединение, в 2019 году украинская металлургическая отрасль, по прогнозам, будет завершать следующим образом:

- производство чугуна - 20 млн т,

- производство стали - 20,5 млн т,

- производство проката - 18 млн т.

Это - худший показатель за весь период существования независимой Украины. Для сравнения, если в 2017 году было выплавлено 21,3 т стали, то в предыдущем году - 21,1 млн т.

Среди причин кризиса металлурги видят ухудшение ситуации на глобальном рынке стали: цены на чугун, сталь и готовый прокат снизились в среднем на 12%, а на железорудное сырья - на 25% относительно цен предыдущих кварталов текущего года.

Также Укрметаллургпром обращает внимание на повышение тарифов Укрзализныци и Укрэнерго.

По их словам, Укрзализныця в очередной раз повысила тарифы на перевозки на 14,2%.

"Однако, за последние 8 месяцев проблемы с обеспечением железнодорожных перевозок грузов ГМК не только не решена, но и ухудшились - из-за дефицита тяги и внедрения со стороны "Укрзализныци" инициативы по перевозке грузов с большей скоростью по тарифом + 20% (хотя должно быть + 100%) сильно замедлилась скорость доставки грузов ГМК, которые перевозятся на общих основаниях", - говорится в сообщении.

В итоге, как сообщается, на "Укрзализныци" в ноябре 2019 накопилось более 250 брошенных железнодорожных составов, горно-обогатительные комбинаты не выполняют запланированные объемы отгрузки, прирост остатков железорудного сырья на их складах за август-ноябрь превзошел 1 млн т.

Также объединение отмечает рост тарифов на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" - при утвержденном на 2019 тарифе 5,93 коп. за кВт-ч, с 1.09.2019 г.. тариф повышен до 11,65 коп. за кВт-ч (+ 96%).

Особое внимание на мнения работников ГМК заслуживает запланированое НКРЕКП повышения тарифов на транспортировку природного газа магистральными и распределительными трубопроводами: в случае его принятия увеличение расходов потребителей природного газа достигнет 0,8 тыс. грн за 1 тыс. куб.м, что обойдется украинской металлургии еще в 2,0 млрд грн в год.

Дополнительные сложности для украинских экспортеров также создает ревальвация гривни - с начала 2019 ее курс укрепился на 14% (с 27,9 до 24 грн за доллар).

"В дополнение к вышеуказанному, имеют место такие законодательные инициативы, как законопроект 1210, который предусматривает необоснованное многократное повышение ренты на получение железной руды, что при сложившихся условиях будет иметь катастрофические последствия.

Уже сегодня практически полностью остановлены Днепровский металлургический завод, агломерационная фабрика Южного ГОКа, приостановлено часть производственных мощностей Днепровского металлургического комбината, сокращено производство на ЗАО "АрселорМиттал Кривой Рог" и ЗАО "Азовсталь".

Большинство других предприятий отрасли также оказались на грани остановки", - резюмируют в Укрметалургпроми.