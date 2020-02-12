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Фонд госимущества запустил в тестовом режиме новый сайт приватизации

Среда, 12 февраля 2020, 13:15
 

Фонд государственного имущества запустил в тестовом режиме новый сайт приватизации - там, в частности, можно найти все объекты малой и большой приватизации, подробную информацию о них, фотографии, презентации, даты аукционов и новости.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.

"Мы убеждены, что качественный сервис от Фонда госимущества - одна из предпосылок успешной и прозрачной приватизации и привлечения инвестиций в страну. Поэтому делаем все, чтобы повысить доверие среди предпринимателей к нашему ведомства.

Мы работаем над тем, чтобы веб-страница была максимально доступной и простой в пользовании для всех потенциальных инвесторов, и будем в дальнейшем ее развивать и постоянно наполнять информацией", - говорится в сообщении.

Новый сайт приватизации - по ссылке.

Напомним:

В январе правительство объявило 87 аукционов в рамках "малой приватизации", в планах на год - провести приватизацию более 300 объектов.

Экономическая правда

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Фонд госимущества приватизация

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