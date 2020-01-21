"Малая приватизация": В январе Кабмин объявил 87 аукционов – Гончарук

В январе правительство объявило 87 аукционов в рамках "малой приватизации", в планах на год - провести приватизацию более 300 объектов.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"До Нового года мы подготовили фундамент для запуска "малой приватизации", а уже в этом месяце мы объявили 87 прозрачных аукционов.

Поручил главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в 2020 году провести прозрачную приватизацию более 300 объектов, которые в плане на этот год", - написал глава правительства.

По его словам, за последний квартал 2019 года на продажу через е-аукционы выставлено больше объектов, чем за три предыдущих квартала 2019 года. Всего в 2019 году Украина получила от приватизации вдвое больше, чем за весь 2018 год.

"Всего в первом квартале Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов с новым качеством раскрытия информации.

Для этого Фонд госимущества запустил виртуальную комнату данных. Это пилотный проект, где все документы предприятия будут доступны в электронном формате для всех желающих. Инвестор будет знать не только название предприятия, а и текущее состояние дел", - отметил Гончарук.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 15 января утвердил перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать.

Экономическая правда