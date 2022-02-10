Коломойский хочет приватизировать "Родину-Мать" в Киеве – СМИ

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Связанная с олигархом Игорем Коломойским компания борется в судах за право приватизировать недвижимость национального мемориального комплекса "Родина-Мать".

Хозяйственный суд столицы принял решение, которое, по сути, разрешает его приватизацию, сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

Компания "Архитектурная мастерская Инка" в 2015 году заключила договор с Фондом госимущества по аренде указанного актива. Согласно договору, на тот момент приватизация этих объектов была запрещена ни при каких условиях.

В декабре 2020 года арендатор обратился в Хозяйственного суд Киева с требованием признать договор недействительным и разрешить им приватизацию части мемориального комплекса.

Фактическим владельцем ООО "Архитектурная мастерская Инка" до 2018 года был экс-глава Офиса президента и экс-адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан, а затем нынешний народный депутат Николай Сольский.

Сейчас компанией владеет Елена Фасоль, помощница депутата "Слуги Народа" Александра Мариковского.

Дело в Хозяйственном суде рассматривала Людмила Шкурдова – судья, которая рассматривает дела, связанные с национализацией Приватбанка, и которая, по данным журналистов, "неоднократно доказывала свою предвзятость при рассмотрении этих дел".

Как стало известно изданию, Фонд государственного имущества не отстаивал неприкосновенность национального мемориала в судах, порой просто не появляясь на судебных заседаниях.

В частности, представители ФГИ проигнорировали принятие решения по этому делу Верховным судом, который также проигнорировал "факт принадлежности арендованного имущества к мемориальному комплексу, которому предоставлен статус национального".

"Министерство культуры, как собственник арендованного имущества, определило условия договора, с которыми согласился арендатор путем подписания такого договора, а потому признание договора недействительным является вмешательством в вопрос права собственности", – говорится в решении суда.

Министерство культуры возглавляет бывший руководитель медиагруппы "1+1" Александр Ткаченко.

Общая площадь мемориального комплекса "Родина-Мать" составляет 10 гектаров. В него входят музей с монументом "Родина-мать", главная площадь с аллеей Городов-героев, чаша "Огонь славы", выставка боевой техники и вооружения, главный экспозиционный корпус музея.