Фонд госимущества выставил на повторный аукцион завод по переработке алмазов
Фонд госимущества выставил на повторный приватизационный аукцион предприятие по переработке алмазов – АО "Винницкий завод "Кристалл", стартовая цена – 89,9 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.
Аукцион состоится 4 марта – на аукцион выставили государственный пакет акций АО "Винницкий завод "Кристалл" в количестве 89932000 штук, что составляет 100% уставного капитала общества.
Гарантийный взнос – 8 993 200 гривен.
Завод "Кристалл" занимается переработкой алмазов в бриллианты.
"Все необходимое технологическое оборудование для процесса обработки алмазного сырья и производства ювелирных изделий с бриллиантовыми вставками имеется в полном объеме.
В состав объекта приватизации входят 14 единиц недвижимого имущества, а именно: производственные, складские и нежилые помещения. Площадь всех зданий и сооружений – 9533,0 м², расположен актив на земельном участке площадью 1,9959 га", – говорят в Фонде.
Также в собственность актива входит движимое имущество:
- станки;
- производственное оборудование;
- автотранспортные средства в количестве 10 единиц.
Заявки на электронном аукционе принимаются до 3 марта.
Фонд государственного имущества уже выставлял на приватизацию 100% акций АО "Винницкий завод "Кристалл" со стартовой ценой 89,9 млн грн – на аукционе 1 октября, но тогда покупателя не нашли.
Винницкий завод "Кристалл" начал свою деятельность в 1973 году в системе алмазоперерабатывающей промышленности.
В 1992 году с целью расширения внутреннего рынка сбыта бриллиантов на предприятии было создано ювелирное производство, изготавливающее ювелирные изделия из драгоценных металлов с вставками из бриллиантов и других драгоценных камней.
В 2020 году предприятие преобразовано в акционерное общество.
"На сегодняшний день является уникальным предприятием в Украине по переработке алмазов в бриллианты. Предприятие может изготавливать бриллианты классических круглых форм огранки на 57 граней. На сегодняшний день АО "Винницкий завод "Кристалл" производит более 5000 моделей ювелирных украшений", - говорят в ФГИ.
Экономическая правда
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