Фонд госимущества выставил на повторный аукцион завод по переработке алмазов

фото: фги

Фонд госимущества выставил на повторный приватизационный аукцион предприятие по переработке алмазов – АО "Винницкий завод "Кристалл", стартовая цена – 89,9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Аукцион состоится 4 марта – на аукцион выставили государственный пакет акций АО "Винницкий завод "Кристалл" в количестве 89932000 штук, что составляет 100% уставного капитала общества.

Гарантийный взнос – 8 993 200 гривен.

Завод "Кристалл" занимается переработкой алмазов в бриллианты.

"Все необходимое технологическое оборудование для процесса обработки алмазного сырья и производства ювелирных изделий с бриллиантовыми вставками имеется в полном объеме.

В состав объекта приватизации входят 14 единиц недвижимого имущества, а именно: производственные, складские и нежилые помещения. Площадь всех зданий и сооружений – 9533,0 м², расположен актив на земельном участке площадью 1,9959 га", – говорят в Фонде.

Также в собственность актива входит движимое имущество:

станки;

производственное оборудование;

автотранспортные средства в количестве 10 единиц.

Заявки на электронном аукционе принимаются до 3 марта.

фото: фги

Фонд государственного имущества уже выставлял на приватизацию 100% акций АО "Винницкий завод "Кристалл" со стартовой ценой 89,9 млн грн – на аукционе 1 октября, но тогда покупателя не нашли.

Винницкий завод "Кристалл" начал свою деятельность в 1973 году в системе алмазоперерабатывающей промышленности.

В 1992 году с целью расширения внутреннего рынка сбыта бриллиантов на предприятии было создано ювелирное производство, изготавливающее ювелирные изделия из драгоценных металлов с вставками из бриллиантов и других драгоценных камней.

В 2020 году предприятие преобразовано в акционерное общество.

"На сегодняшний день является уникальным предприятием в Украине по переработке алмазов в бриллианты. Предприятие может изготавливать бриллианты классических круглых форм огранки на 57 граней. На сегодняшний день АО "Винницкий завод "Кристалл" производит более 5000 моделей ювелирных украшений", - говорят в ФГИ.

Экономическая правда