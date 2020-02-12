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Фонд держмайна запустив у тестовому режимі новий сайт приватизації

Середа, 12 лютого 2020, 13:15
 

Фонд державного майна запустив у тестовому режимі новий сайт приватизації - там, зокрема, можна знайти усі об'єкти малої та великої приватизації, детальну інформацію про них, світлини, презентації, дати аукціонів та новини.

Про це повідомляє прес-служба Фонду у Facebook.

"Ми переконані, що якісний сервіс від Фонду держмайна – одна із передумов успішної та прозорої приватизації та залучення інвестицій в країну. Тому робимо все, аби збільшити довіру серед підприємців до нашого відомства.

Ми працюємо над тим, щоб веб-сторінка була максимально доступною та простою у користуванні для усіх потенційних інвесторів, і будемо надалі її розвивати та постійно наповнювати інформацією", - йдеться у повідомленні.

Новий сайт приватизації - за посиланням.

Нагадаємо:

У січні уряд оголосив 87 аукціонів у межах "малої приватизації", у планах на рік - провести приватизацію понад 300 об'єктів.

Економічна правда

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Фонд держмайна приватизація

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