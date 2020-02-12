Фонд держмайна запустив у тестовому режимі новий сайт приватизації

Фонд державного майна запустив у тестовому режимі новий сайт приватизації - там, зокрема, можна знайти усі об'єкти малої та великої приватизації, детальну інформацію про них, світлини, презентації, дати аукціонів та новини.

Про це повідомляє прес-служба Фонду у Facebook.

"Ми переконані, що якісний сервіс від Фонду держмайна – одна із передумов успішної та прозорої приватизації та залучення інвестицій в країну. Тому робимо все, аби збільшити довіру серед підприємців до нашого відомства.