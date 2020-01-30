Гетманцев прокомментировал возможную выгоду Коломойского от новых налоговых правил

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Изменение ставок ренты на добычу железной руды в законопроекте №1210 не будет способствовать бизнесу Игоря Коломойского.

Об этом заявил глава налогово-финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Liga.net.

"Я не знаю, каким образом Коломойский выигрывает от ренты на железную руду, его бизнес – марганцевая руда, раз на то пошло. Если он и имеет отношение к железорудным активам, то это мизерный процент", – заявил Гетманцев.

"Ренту на марганцевую руду мы тоже, к слову, повысили – с 5 до 6,25%. На железную – с 8 до 11 или 12% в зависимости от цен на рынке. Это определенный компромисс с отраслью", – добавил он.

По словам главы комитета, не решена проблема с базой налогообложения.

"В Украине эффективная ставка налогообложения для железорудных добывающих компаний, то есть сколько реально они платят, при ставке 8% составляла 2%. Сейчас – где-то 3,7-3,75%", – заявил народный депутат.

Напоминаем:

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за скандальный законопроект 1210, который предусматривают нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS, повышение лимитов для ФОПов и в том числе, повышение акциза на сигареты и ренты на добычу железной руды.

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