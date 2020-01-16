Рада поддержала скандальный законопроект об изменениях в налоговом кодексе

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за скандальный законопроект 1210, который предусматривают нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS, и в том числе, повышение акциза на сигареты и ренты на добычу железной руды.

Автор инициативы глава парламентского комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев. За документ проголосовали 283 народных депутата, против - 37.

В общем рассмотрение поправок в зале парламента проходило с 11:00, с перерывом работы Рады. Наиболее активным был депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, который настаивал на голосовании почти всех правок своего авторства.

Наиболее активным был депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, который настаивал на голосовании почти всех правок своего авторства.

Депутат "ЕС" Алексей Гончаренко показывает объём правок ко второму чтению.

Также Гончаренко отмечал, что у нардепов не было времени достаточно ознакомиться с текстом правок к законопроекту.

Бизнес-сообщество ранее раскритиковало законпроект - бизнес беспокоят высокие штрафы, расширение базы налогообложения рентой и изменения по акцизам.

Напомним:

Законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" приняли в первом чтении 3 декабря.

Комитет рекомендовал к первому чтению принять альтернативный 1210-1, но все заблокировалось через одиозность документа.

В интервью ЭП министр финансов Оксана Маркарова заявила, что наличие BEPS в законопроектах №1209 и №1210 - лишь одна из причин их критики.

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Экономическая правда