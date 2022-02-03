Налоговая амнистия: уже задекларировали 1,5 миллиарда

unsplash

В рамках компании налоговой амнистии украинцы уже задекларировали активы на 1,576 млрд грн.

Об этом сообщил в Telegram глава налогового комитета ВР Данило Гетманцев.

"По состоянию на 03.02.2022г. общая сумма амнистированных активов составляет 1 576 млн грн, а сбор в бюджет - 91,9 млн грн", - написал он.

Нардеп напомнил, что до завершения налоговой амнистии осталось 7 месяцев.

Больше о налоговой амнистии читайте в статье Ярослава Винокурова: Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, каковы риски для декларантов и вопросы без ответов

Напоминаем:

С 1 сентября стартовала налоговая амнистия - добровольное декларирование доходов будет длиться год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свое состояние, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.

Налоговая амнистия позволит гражданам, уклоняющимся от уплаты налогов, открыть свое настоящее состояние и доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.

Предусматривается в период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года провести единовременное добровольное декларирование активов физических лиц.

Также лица должны будут уплатить единовременный сбор: 5% по активам, размещенным на счетах украинских банков; 9% для размещенных за границей; 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года.

На 21 декабря в рамках кампании налоговой амнистии капиталов украинцы задекларировали 1,07 млрд грн.

На 10 января 2022 года в рамках кампании налоговой амнистии капиталов украинцы задекларировали 1191 млн грн, из которых бюджет получил 72,2 млн грн.

Экономическая правда