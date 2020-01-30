Гетманцев прокоментував можливу вигоду Коломойського від нових податкових правил

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Зміна ставок ренти на видобуток залізної руди в законопроекті №1210 не сприятиме бізнесу Ігоря Коломойського.

Про це заявив глава податково-фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Liga.net.

"Я не знаю, яким чином Коломойський виграє від ренти на залізну руду, його бізнес - марганцева руда, раз на те пішло. Якщо він і має відношення до залізорудних активів, то це мізерний відсоток", – заявив Гетманцев.

"Ренту на марганцеву руду ми теж, до речі, підвищили – з 5 до 6,25%. На залізну – з 8 до 11 або 12% в залежності від цін на ринку. Це певний компроміс з галуззю", – додав він.

За словами глави комітету, не вирішена проблема з базою оподаткування.

"В Україні ефективна ставка оподаткування для залізорудних видобувних компаній, тобто скільки реально вони платять, при ставці 8% становила 2%. Зараз – десь 3,7-3,75%", – заявив народний депутат.

Нагадуємо:

Верховна Рада проголосувала в другому читанні за скандальний законопроєкт 1210, який передбачає норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS, підвищення лімітів для ФОПів і в тому числі передбачає підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток залізної руди.

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