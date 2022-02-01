5 месяцев налоговой амнистии: сколько задекларировали украинцы

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С начала кампании добровольного декларирования активов физлиц украинцы уже задекларировали активы стоимостью 1,3 млрд грн.

Об этом сообщили в Налоговой.

При этом сумма задекларированного к уплате сбора составила 79,1 млн гривен.

В Налоговой напомнили, что 1 марта 2022 года завершается период одноразового (специального) декларирования иностранных активов по льготной ставке 7%. В дальнейшем до завершения кампании иностранные активы можно задекларировать по ставке 9%.

"Одноразовое добровольное декларирование доходов является правом, а не обязанностью гражданина. Исключительно по собственному желанию лицо может задекларировать свои активы, ранее не облагаемые налогом", - добавили в ведомстве.

Декларация подается в ГНС непосредственно плательщиками через электронный кабинет.

До представления единовременной декларации плательщик должен разместить средства в национальной или иностранной валюте на специальном счете, который может быть открыт в банках Украины.

Больше о налоговой амнистии читайте в статье Ярослава Винокурова: Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, каковы риски для декларантов и вопросы без ответов

Напоминаем:

С 1 сентября стартовала налоговая амнистия - добровольное декларирование доходов будет длиться год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свое состояние, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.

Налоговая амнистия позволит гражданам, уклоняющимся от уплаты налогов, открыть свое настоящее состояние и доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.

Предусматривается в период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года провести единовременное добровольное декларирование активов физических лиц.

Также лица должны будут уплатить единовременный сбор: 5% по активам, размещенным на счетах украинских банков; 9% для размещенных за границей; 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года.

На 21 декабря в рамках кампании налоговой амнистии капиталов украинцы задекларировали 1,07 млрд грн.

На 10 января 2022 года в рамках кампании налоговой амнистии капиталов украинцы задекларировали 1191 млн грн, из которых бюджет получил 72,2 млн грн.

Экономическая правда