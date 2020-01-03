Эксперты назвали самую безопасную авиакомпанию мира

Рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира в 2019 году возглавила Emirates Airlines (Дубаи, ОАЭ).

Об этом сообщает Гамбургское бюро авиационной безопасности JACDEC совместно с журналом Aero International.

Отмечается, что с индексом риска 95,48% Emirates опережает авиакомпанию Etihad Airways (Абу-Даби, ОАЭ), которая набрала 95,21%.

Замыкает топ-3 перевозчик Air Europa (Пальма-де-Мальорка, Испания), прошлогодний победитель - авиакомпания Finnair (Хельсинки-Вантаа, Финляндия) - на четвертом месте.

Полный рейтинг из 100 авиакомпаний опубликуют 14 января.

В то же время портал AirlineRatings признал самой безопасной авиакомпанией мира в 2020 году австралийского перевозчика Qantas.

Сообщается, что специалисты издания проанализировали 405 авиакомпаний. При составлении топ-20 они учли различные критерии: статистику аварий и инцидентов у перевозчиков, правительственные аудиты и проверки со стороны надзорных органов, доходность, возраст авиапарка.

Qantas назвали самой старой постоянно действующей авиакомпанией в мире - перевозчик работает уже 99 лет.

На втором месте в рейтинге от AirlineRatings - Air New Zealand, на третьем - EVA Air. Замыкают топ-5 Etihad и Qatar Airways.

Среди наиболее безопасных бюджетных авиаперевозчиков в 2020 году портал назвал Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, Jetblue, Volaris, Vueling и Westjet и Wizz.

Экономическая правда