Авиатрафик в 2021 году достиг почти 70% объемов доковидного 2019-го – Украэрорух

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Авиатрифик над Украиной в 2021 году достиг почти 70% объемов доковидного 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха" в Facebook.

"Количество полетов, которые Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием в 2021 г., составляет 230 513 рейсов, что на 62,3% больше, чем в 2020 г. и на 31,2% меньше, чем в докризисном 2019 г.

В воздушном пространстве, которое находится под ответственностью Украины, в 2021 г. было, в частности, совершено 29 637 внутренних полетов (на 40,4 \% больше по сравнению с 2020 г. и только на 3,7% меньше по сравнению с 2019 г.), 116 932 международных полетов (+69,8 % и -28,2 % соответственно) и 83 944 транзитных полетов (+61,2 % и -40,8 % соответственно)", - говорится в сообщении.

В прошлом году украинские компании выполнили 81 747 полетов (это на 64,4 % больше, чем за 2020 г. и на 25,5% меньше, чем за 2019 г.), иностранные - 148 766 полетов (+61,2% и - 34,1% соответственно).

При этом, в декабре 2021 года, объемы перевозок в воздушном пространстве страны почти достигли уровня 2019 года с показателем 92,3%.

"Количество транзитных рейсов в последний месяц года почти сравнялось с соответствующим показателем 2019 г. – в первую очередь за счет возобновления полетов в Симферопольском районе полетной информации", – добавили в ведомстве.

"2021 год, несмотря на привычные реалии, вызванные пандемией и связанными с ней ограничениями, дал нам надежду на полное восстановление трафика в воздушном пространстве Украины в текущем году.

Внешние факторы – вакцинация населения и принятие новых реалий авиапутешествий, и наша проактивная работа по привлечению авиакомпаний к выполнению транзитных полетов в воздушном пространстве Украины позволили к концу года фактически достичь уровня перевозок за аналогичный период доковидного 2019 года", - заявил руководитель Украеродвижения Андрей Ярмак.

Напомним:

ГП "Международный аэропорт "Борисполь" в 2021 году обслужил 9,4 млн пассажиров, из них 8,79 млн - пассажиры регулярных рейсов, 635,2 тыс - нерегулярных.

Экономическая правда