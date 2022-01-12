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Finnair отменяет 20% рейсов на февраль из-за массовых больничных сотрудников

Среда, 12 января 2022, 18:50
 
getty images

Финская авиакомпания Finnair объявила об отмене 20% своих рейсов в феврале из-за того, что всё больше сотрудников оказываются на больничном с коронавирусом или другими ОРВИ.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовали 12 января.

"Штамм "Омикрон" и сезон повышенной заболеваемости гриппом привели к росту числа работников на больничном в Finnair и партнерских компаниях", - пояснили в компании.

В руководстве отмечают, что считают такое решение лучшим, чем отменять или переносить рейсы в последний момент, и так путешественники могут своевременно изменить свои планы.

Отмены рейсов затронут ряд важных европейских маршрутов, как Стокгольм, Осло, Париж, Рим. На них компания предлагала по несколько рейсов в день, поэтому в основном у людей будет возможность полететь по желаемому маршруту, но с меньшими вариантами выбора времени отправления и прибытия.

В предрождественские дни по аналогичным причинам часть рейсов отменили скандинавская SAS и немецкая Lufthansa.

Европейская правда

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авиа Финляндия

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