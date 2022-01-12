Finnair отменяет 20% рейсов на февраль из-за массовых больничных сотрудников
Финская авиакомпания Finnair объявила об отмене 20% своих рейсов в феврале из-за того, что всё больше сотрудников оказываются на больничном с коронавирусом или другими ОРВИ.
Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовали 12 января.
"Штамм "Омикрон" и сезон повышенной заболеваемости гриппом привели к росту числа работников на больничном в Finnair и партнерских компаниях", - пояснили в компании.
В руководстве отмечают, что считают такое решение лучшим, чем отменять или переносить рейсы в последний момент, и так путешественники могут своевременно изменить свои планы.
Отмены рейсов затронут ряд важных европейских маршрутов, как Стокгольм, Осло, Париж, Рим. На них компания предлагала по несколько рейсов в день, поэтому в основном у людей будет возможность полететь по желаемому маршруту, но с меньшими вариантами выбора времени отправления и прибытия.
В предрождественские дни по аналогичным причинам часть рейсов отменили скандинавская SAS и немецкая Lufthansa.
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