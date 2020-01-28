Первый победитель от госфонда стартапов — производитель беспилотников

Конкурсная комиссия Ukrainian Startup Fund присвоила наибольшее количество баллов стартапа AeroDrone - разработке мультифункциональных беспилотных самолетов с большой полезной нагрузкой и длительным полетом.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Министерства финансов в Facebook.

Всего в ходе первого Pitch Day от Ukrainian Startup Fund свои проекты представили 12 компаний.

Второе место по решению комиссии занял стартап GeoDesign.info - умная оценка локаций для успешного развития бизнеса, а третье - BIOC, представивший технологию нанополимеризации, которая позволяет на молекулярном уровне связать крахмал и получить биокомпаунд (или биопластик) с высокими физико механическими свойствами.

Далее места распределились так:

- FieldBI: комплексная интегрированная информационно-аналитическая система поддержки решений по управлению землями сельскохозяйственного назначения;

- "Правомен": быстрая юридическая помощь и ваш персональный юрист в смартфоне;

- Framiore: украинский бренд с принципами устойчивого развития женской одежды с собственным швейным производством и R&D центром по исследованию, разработке и инноваций текстильных изделий и технологий;

- MOSST Reader: современный способ приема платежей от клиентов банковскими карточками в офлайн;

- WellSpeak: мобильное приложение, которое позволяет практиковать навыки разговорного английского для тех, кто живет не в англоязычной среде;

- Pytag: личный поиск товаров и предложений в аграрном рынке, который комбинирует сразу три целевые аудитории: покупателей, продавцов и сервисы;

- "Инновационные POS-технологии": линейка специализированных POS-принтеров и облачного фронт-офиса на Android, которая позволит предприятиям торговли оптимизировать средства и расширить функционал;

- BioBin: мобильное приложение, которое превращает негативное влияние на окружающую среду на положительный и учит экономить;

- FlameBlocks: решение для полноценного бухгалтерского, финансового и управленческого учета для малого и среднего бизнеса.

Итоговое решение о том, сколько стартапов получат финансирование, будет вынесен на заседание наблюдательного совета Украинского фонда стартапов, которое состоится 31 января.

Как сообщалось, Украинский фонд стартапов получил более 300 заявок и предварительно выбрал двенадцать проектов для питчинга, который был запланирован на 25 января и состоялся в UNIT.Citу.

По итогам Pitch Day лучшие стартапы смогут получить грантовое финансирование от фонда - $ 25 тыс. В pre-seed-этапе (этап, когда стартап не имеет готовый продукт) и $ 50 тыс. в seed-этапе.(когда стартап имеет готовый продукт и готовый к выходу на рынок).