Перший переможець від держфонду стартапів — виробник безпілотників

Конкурсна комісія Ukrainian Startup Fund присвоїла найбільшу кількість балів стартапу AeroDrone - розробці мультифункціональних безпілотних літаків із великим корисним навантаженням.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Міністерства фінансів у Facebook.

Загалом під час першого Pitch Day від Ukrainian Startup Fund свої проекти представили 12 компаній при запланованих дев'яти.

Друге місце за рішенням комісії посів стартап GeoDesign.info - розумна оцінка локацій для успішного розвитку бізнесу, а третє - BIOC, що представив технологію нанополімеризації, яка дає змогу на молекулярному рівні зв’язати крохмаль та отримати біокомпаунд (або біопластик) з високими фізико-механічними властивостями.

Далі місця розподілилися так:

- FieldBI: комплексна інтегрована інформаційно-аналітична система підтримки рішень з управління землями сільськогосподарського призначення;

- "Правомен": швидка юридична допомога та ваш персональний юрист у смартфоні;

- Framiore: український сталий бренд жіночого одягу з власним швейним виробництвом та R&D центром із дослідження, розробки та інновацій текстильних виробів і технологій;

- MOSST Reader: сучасний спосіб прийому платежів від клієнтів банківськими картками в офлайн;

- WellSpeak: мобільний застосунок, який дозволяє практикувати навички розмовної англійської для тих, хто живе не в англомовному середовищі;

- Pytag: особистий пошук товарів та пропозицій в аграрному ринку, який комбінує відразу три цільові аудиторії: покупців, продавців і сервіси;

- "Інноваційні POS-технології": лінійка спеціалізованих POS-принтерів і хмарного фронт-офісу на Android, яка дозволить підприємствам торгівлі оптимізувати кошти та розширити функціонал;

- BioBin: мобільний застосунок, який перетворює негативний вплив на навколишнє середовище на позитивний та вчить економити;

- FlameBlocks: рішення для повноцінного бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку для малого й середнього бізнесу.

Підсумкове рішення про те, скільки стартапів отримають фінансування, буде винесено на засідання наглядової ради Українського фонду стартапів, яке відбудеться 31 січня.

Нагадуємо, Український фонд стартапів отримав понад 300 заявок і попередньо обрав дванадцять проектів для пітчингу, який був запланований на 25 січня і відбувся в UNIT.Citу.

За підсумками Pitch Day найкращі стартапи зможуть отримати грантове фінансування від фонду - $25 тис. на pre-seed етапі (етап, коли стартап не має готового продукту) та $50 тис. на seed-етапі (коли стартап має продукт і готовий виходити на ринок).