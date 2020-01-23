ЕБРР и ЕС помогут привлечь 500 миллионов евро инвестиций в альтернативную энергетику

Европейский банк реконструкции и развития и Евросоюз предоставят 50 миллионов евро кредитных гарантий для развития возобновляемой энергетики в Украине, Ливане, Иордании и Тунисе.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Ожидается, что предоставление кредитных гарантий поможет получить общие инвестиции в 500 млн евро.

"Мы рады сотрудничать с ЕС по столь острой причине, как климатические воздействия. Наше кредитование в сочетании с финансовыми инструментами ЕС поощряет большее участие частного сектора в инвестициях, которые очень нужны для решения глобальных вызовов будущего, включая более устойчивую модель развития.

Эта первая сделка является лишь началом нашего сотрудничества с ЕС через План внешних инвестиций в соседних регионах ЕС", - заявил вице-президент ЕБРР по вопросам политики партнерства Пьер Хайльброн.

Напомним:

Угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2019 года сократили добычу рядового угля на 6,8% (на 2,60 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 28,412 млн тонн.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах Украины инвестировал 1,1 миллиард евро, больше половины от этих средств были направлены на проекты с эко-составляющей.

Правительство Германии заплатит компенсацию в размере около 40 млрд евро регионам и компаниям в рамках планов прекратить использование бурого угля в электростанциях до 2038 года.

Экономическая правда