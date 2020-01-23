ЄБРР і ЄС допоможуть залучити 500 мільйонів євро інвестицій в альтернативну енергетику

Європейський банк реконструкції та розвитку та Євросоюз нададуть 50 мільйонів євро кредитних гарантій для розвитку відновлювальної енергетики в Україні, Лівані, Йорданії та Тунісі.

Про це повідомляє прес-служба ЄБРР.

Очікується, що надання кредитних гарантій допоможе отримати загальні інвестиції до 500 мільйонів євро.

"Ми раді співпрацювати з ЄС з настільки нагальної причини, як кліматичні дії. Наше кредитування в поєднанні з фінансовими інструментами ЄС заохочує більшу участь приватного сектору в інвестиціях, які дуже потрібні для вирішення глобальних викликів майбутнього, включаючи більш стійку модель розвитку.

Ця перша угода є лише початком нашої співпраці з ЄС через План зовнішніх інвестицій у сусідніх регіонах ЄС", - заявив віце-президент ЄБРР з питань політики партнерства П'єр Хайльброн.

Нагадуємо:

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) в 2019 році в рамках 51 проєкту в державному і приватному секторах України інвестував 1,1 мільярд євро, більше половини від цих коштів були спрямовані на проекти з еко-складової.

Також, вугледобувні підприємства України в січні-листопаді 2019 року скоротили видобуток рядового вугілля на 6,8% (на 2,60 млн тонн) у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 28,412 млн тонн.

Уряд Німеччини заплатить компенсацію в розмірі близько 40 мільярдів євро регіонам та компаніям в рамках планів припинити використання бурого вугілля в електростанціях до 2038 року.

Економічна правда