Украина существенно сократила добычу угля

Угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2019 года сократили добычу рядового угля на 6,8% (на 2,60 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 28,412 млн тонн.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Министерстве энергетики и охраны окружающей среды.

Как отмечается, добыча коксующегося угля увеличилась на 5,3% (на 284,1 тыс. тонн) – до 5 млн 605,6 тыс. тонн, тогда как энергетического снизилась на 9,3% (на 2 млн 344,2 тыс. тонн) – до 22 млн 806,8 тыс. тонн.

В то же время ООО "Краснолиманское", подконтрольное Виталию Кропачеву, продолжило практику укрытия данных о своей деятельности от министерства, начавшуюся с начала сентября 2018 года.

Согласно данным министерства, в ноябре-2019 добыча рядового угля снизилась на 1,2% (на 33,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2 млн 751,5 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэкоэнерго, за 11 месяцев текущего года сократили добычу на 11,7% (на 443,6 тыс. тонн) – до 3 млн 343,3 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля увеличилась на 56,9% (на 284,5 тыс. тонн) – до 784,3 тыс. тонн, тогда как энергетического – уменьшилась на 22,2% (на 728,1 тыс. тонн), до 2,559 млн тонн.

Шахты Донецкой области за 11 месяцев 2019 года обеспечили добычу 10 млн 143,9 тыс. тонн угля (-0,2% к январю-ноябрю-2018), Луганской – 313,1 тыс. тонн (-31,6%), Днепропетровской – 16 млн 632,5 тыс. тонн (-9,2%), Львовской – 1,257 млн тонн (-12,8%), Волынской – 65,9 тыс. тонн (-30%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% (на 1 млн 629,8 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 33 млн 286,4 тыс. тонн.

В т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) – до 5 млн 809,1 тыс. тонн, энергетического – на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27 млн 477,3 тыс. тонн.