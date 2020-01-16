ЕБРР в 2019 году инвестировал миллиард евро в Украину, половина средств ушла на эко-проекты

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах Украины инвестировал 1,1 миллиард евро, больше половины от этих средств были направлены на проекты с эко-составляющей.

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов на своей странице в Facebook.

"Среди стран операций ЕБРР Украина в минувшем году заняла второе место по объему инвестиций и первое – по количеству подписанных проектов. €680 млн от общего объема инвестиций в Украину в 2019 году отнесено к "зеленой" категории (проекты с экологической составляющей – ред.), что является самым высоким показателем среди всех стран ЕБРР", – написал он на своей странице в Facebook в четверг.

Напомним:

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине.

С начала своей деятельности в стране в 1993 году банк профинансировал 445 проектов на общую сумму в почти 14,6 млрд. евро.