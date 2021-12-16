ЕБРР согласовал кредит на 200 миллионов евро на ремонт трассы Киев – Одесса

Европейский банк реконструкции и развития согласовал транш в размере 190 миллионов евро для Государственного агентства автомобильных дорог в рамках кредита на ремонт и улучшение технического состояния участков автодороги M-05 Киев – Одесса.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Отмечается, что транш предоставляется в рамках пакета финансирования в общем объеме 450 млн евро и предназначен для улучшения техническо-эксплуатационного состояния участков автодороги M-05 Киев – Одесса в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Предоставление нового транша стало возможно благодаря прогрессу, достигнутому Укравтодором в пересмотре систем управления агентством с целью дальнейшего продвижения необходимых реформ. В частности, независимые эксперты разработали комплексный план действий по предотвращению коррупции, утвержденный руководящей группой высокого уровня, в состав которой входят представители правительства, Офиса Президента, ЕБРР и Укравтодора.

Данный план, который уже выполняется, предполагает комплексный подход к обеспечению добродетели и комплаенса, улучшению корпоративного управления и внутренних механизмов, политик и процедур предупреждения коррупции. Он также должен способствовать развитию культуры добродетели в масштабах всей организации.

Напоминаем:

В декабре 2020 года Европейский банк реконструкции и развития и правительство Украины заключили кредитное соглашение на 450 млн евро по проекту "Развитие трансевропейской транспортной сети (Украина – дорожные коридоры)".

Денежные средства будут направлены на капитальный ремонт 5 участков автодороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство Северного обхода Львова.

Кроме того, соглашение предусматривает внедрение четырех важных реформ для дорожной отрасли.

Среди них: реформа системы закупок, повышение безопасности движения, развитие инфраструктуры для электротранспорта и антикоррупционная.

Экономическая правда