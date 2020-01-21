В 2019 году украинцы ежедневно переводили через банки по 130 миллиардов — Нацбанк

В 2019 году система электронных платежей Нацбанка ежедневно обрабатывала около 1,5 миллиона платежей на сумму 130 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что за прошлый год через СЭП осуществили 384 млн начальных платежей на сумму более 32 трлн грн, - это больше на 7,5% по количеству и на 28% по сумме, чем в 2018 году.

"В течение прошлого года в СЭП в среднем за день обрабатывалось около 1,5 млн начальных платежей на сумму 130 млрд грн. В то же время потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня около 10 млн платежей", - говорится в сообщении.

Большинство начальных платежей направлено в систему банками Украины и их филиалами - 93% от общего количества.

По количеству чаще всегообрабатывались небольшие платежи:

до 1 тыс грн - 51%;

от 1 тыс грн до 100 тыс. грн - 45%;

от 100 тыс грн и более - 4%;

По сумме больше всего платежей приходилось на крупные платежи:

до 1 тыс грн - менее 1%;

от 1 тыс до 100 тыс грн - 6%;

от 100 тыс грн и более - 93%.

Напомним:

С апреля 2020 года запланирован переход СЭП на расширенный регламент работы в формате 23/7.

В среднесрочной перспективе планируется внедрение международного стандарта ISO 20022 для внутриукраинских платежей в национальной валюте; переход на режим круглосуточной работы 24/7; развитие и внедрение новых функциональных возможностей.

Экономическая правда