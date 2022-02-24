Депозитарий НБУ работает в обычном режиме

Депозитарий НБУ обеспечивает свою работу в соответствии с законодательством Украины для обеспечения надежного и стабильного функционирования системы депозитарного учета государственных ценных бумаг.

Об этом заявили в НБУ.

"Обращаем ваше внимание, что с целью сохранения целостности данных депозитарной системы и обеспечения их резервного копирования, в связи с введением сначала чрезвычайного, а затем военного сословий, депозитарием временно с 00.00 24 февраля 2022 остановлено проведение операций в системе депозитарного учета, кроме "операций, необходимых для осуществления Национальным банком монетарной и денежно-кредитной политики, а также операций Министерства финансов по обслуживанию государственного долга", - говорится в сообщении.

В НБУ добавляют, что депозитарные учреждения, которыми в системе автоматизации депозитария НБУ открыты агрегированные счета в ценных бумагах, обязаны до конца дня 24 февраля 2022 года обеспечить по таким счетам передачу депозитарию защищенными каналами связи информации о владельцах ценных бумаг и принадлежащие им ценные бумаги на 00.00 24 февраля 2022 года.

Информация о владельцах должна содержать следующий минимальный набор данных:

фамилия, имя, отчество/наименование владельца;

код собственника – идентификационный код ЕГРПОУ/регистрационный код нерезидента/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

ISIN;

ISIN; количество ценных бумаг;

состояние отягощения, с которым ценные бумаги учитываются на счете в ценных бумагах (при наличии).

Депозитарные операции, связанные с обеспечением регулирования ликвидности банковской системы (операции рефинансирования), производятся депозитарием в обычном режиме.

Программно-технологическое обеспечение "Кредлайн" также работает в обычном режиме, говорят в НБУ.

О возобновлении работы системы депозитарного учета депозитарию Национального банка сообщат дополнительно.

Экономическая правда