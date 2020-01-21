У 2019 році українці щодня переказували через банки по 130 мільярдів — Нацбанк

У 2019 році система електронних платежів Нацбанку щоденно обробляла близько 1,5 мільйона платежів на суму 130 мільярдів гривень.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Зазначається, що за минулий рік через СЕП здійснили 384 млн початкових платежів на суму понад 32 трлн грн, - це більше на 7,5% за кількістю та на 28% за сумою, ніж у 2018 році.
"Упродовж минулого року в СЕП у середньому за день оброблялося близько 1,5 млн початкових платежів на суму 130 млрд грн. Водночас потенційно система здатна обробляти упродовж одного банківського дня близько 10 млн платежів", - йдеться у повідомленні.
Більшість початкових платежів надіслана до системи банками України та їх філіями - 93% від загальної кількості.
За кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі:
- до 1 тис грн – 51%;
- від 1 тис грн до 100 тис. грн – 45%;
- від 100 тис грн і більше – 4%;
За сумою найбільше платежів припадало на великі платежі:
- до 1 тис грн – менше 1%;
- від 1 тис.грн до 100 тис грн – 6%;
- від 100 тис грн і більше – 93%.
Нагадаємо:
З квітня 2020 року запланований перехід СЕП на розширений регламент роботи у форматі 23/7.
У середньостроковій перспективі планується впровадження міжнародного стандарту ISO 20022 для внутрішньоукраїнських платежів у національній валюті; перехід на режим цілодобової роботи 24/7; розвиток та впровадження нових функціональних можливостей.
Економічна правда