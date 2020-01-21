У 2019 році українці щодня переказували через банки по 130 мільярдів — Нацбанк

У 2019 році система електронних платежів Нацбанку щоденно обробляла близько 1,5 мільйона платежів на суму 130 мільярдів гривень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що за минулий рік через СЕП здійснили 384 млн початкових платежів на суму понад 32 трлн грн, - це більше на 7,5% за кількістю та на 28% за сумою, ніж у 2018 році.

"Упродовж минулого року в СЕП у середньому за день оброблялося близько 1,5 млн початкових платежів на суму 130 млрд грн. Водночас потенційно система здатна обробляти упродовж одного банківського дня близько 10 млн платежів", - йдеться у повідомленні.

Більшість початкових платежів надіслана до системи банками України та їх філіями - 93% від загальної кількості.