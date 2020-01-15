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В 2019 году количество застрахованных достигло 12,5 миллионов человек — Фонд соцстрахования

Среда, 15 января 2020, 17:56
 

В 2019 году количество людей, которые (или за которых) платили взносы в Фонд социального страхования, достигла 12,5 миллионов человек.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда соцстрахования.

"Застрахованным в Фонде является любое лицо, которое платит, или за которое уплачивается работодателем единый взнос, то есть все трудоустроенные, самозанятые, ФОПы, лица, работающие на условиях гражданско-правовых договоров", - говорится в сообщении.

Указывается. что застрахованные лица в случае наступления страхового случая в период работы получают от Фонда помощи, страховые выплаты, медицинские и социальные услуги.

"В целом на протяжении 2019 года помощи и страховые выплаты от Фонда получили более 2,6 млн человек", - заявили в Фонде.

Экономическая правда

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ФЛП страхование

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