В 2019 году количество застрахованных достигло 12,5 миллионов человек — Фонд соцстрахования

В 2019 году количество людей, которые (или за которых) платили взносы в Фонд социального страхования, достигла 12,5 миллионов человек.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда соцстрахования.

"Застрахованным в Фонде является любое лицо, которое платит, или за которое уплачивается работодателем единый взнос, то есть все трудоустроенные, самозанятые, ФОПы, лица, работающие на условиях гражданско-правовых договоров", - говорится в сообщении.

Указывается. что застрахованные лица в случае наступления страхового случая в период работы получают от Фонда помощи, страховые выплаты, медицинские и социальные услуги.

"В целом на протяжении 2019 года помощи и страховые выплаты от Фонда получили более 2,6 млн человек", - заявили в Фонде.

Экономическая правда