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У 2019 році кількість застрахованих сягла 12,5 мільйонів осіб — Фонд соцстрахування

Середа, 15 січня 2020, 17:56
 

У 2019 році кількість людей, які (або за яких) сплачували внески до Фонду соціального страхування, сягнула 12,5 мільйонів осіб.

Про це повідомляє прес-служба Фонду соцстрахування.

"Застрахованою у Фонді є кожна особа, яка сплачує, або за яку сплачується роботодавцем єдиний внесок, тобто всі працевлаштовані, самозайняті, ФОП, особи, що працюють на умовах цивільно-правових договорів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається. що застраховані особи у разі настання страхового випадку у період роботи отримують від Фонду допомоги, страхові виплати, медичні і соціальні послуги.

"Загалом упродовж 2019 року допомоги та страхові виплати від Фонду отримали понад 2,6 млн осіб", - заявили у Фонді.

Економічна правда

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