ФЛП уже зарегистрировали более 200 тысяч кассовых аппаратов

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Физические лица-предприниматели уже зарегистрировали более 200 тысяч регистраторов расчетных операций и программных РРО.

Об этом сообщил в Telegram глава налогового комитета ВР Данило Гетманцев.

"В Украине успешно идет процесс фискализации, которая является одним из элементов детенизации экономики нашего государства. Уже более 200 000 РРО/ПРРО зарегистрировано физическими лицами-предпринимателями", - написал он.

Напомним:

1 января 2022 года вступил в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов станет обязательным для ФЛП, производящих расчетные операции.

Бизнес, получающий деньги от конечных покупателей в форме наличных, жетонов, талонов или расчетов с использованием банковских карт и других платежных систем, осуществляет расчетные операции должен пользоваться кассовыми апаратами.

Сумма штрафа за нарушение применения РРО зависит от количества незаконных расчетно-кассовых операций: первая – 100% от суммы чека, вторая и последующие – 150% от суммы чека.

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Экономическая правда