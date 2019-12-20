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Зеленский: Не хотите платить в бюджет? С сегодня закрываем все игровые залы

Пятница, 20 декабря 2019, 15:06
 

Президент Владимир Зеленский заявил, что знает кто стоит за провалом закона о легализации игорного бизнеса и анонсировал закрытие всех нелегальных игровых залов.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит.

Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому.

С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы.

Думай ... те ", - написал президент

Напомним:

19 декабря Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

20 декабря Кабинет министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Премьер-министр Алексей Гончарук позже заявил, что правительство ожидало быстрого принятие закона о легализации игорного бизнеса, но осознав, что этого не произойдет решило прекратить лицензии распространителей лотерей, под которыми работали игровые залы с игровыми автоматами.

Читайте также: Легализация игорного бизнеса: почему рушится план Зеленского

"Играют они — выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе

Экономическая правда

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игорный бизнес

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