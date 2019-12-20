Зеленский: Не хотите платить в бюджет? С сегодня закрываем все игровые залы
Президент Владимир Зеленский заявил, что знает кто стоит за провалом закона о легализации игорного бизнеса и анонсировал закрытие всех нелегальных игровых залов.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит.
Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому.
С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы.
Думай ... те ", - написал президент
Напомним:
19 декабря Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
20 декабря Кабинет министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
Премьер-министр Алексей Гончарук позже заявил, что правительство ожидало быстрого принятие закона о легализации игорного бизнеса, но осознав, что этого не произойдет решило прекратить лицензии распространителей лотерей, под которыми работали игровые залы с игровыми автоматами.
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Экономическая правда
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