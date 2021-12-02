Кабмин переназначил руководство Комиссии по игорному бизнесу

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Кабмин переназначил Ивана Рудого на должность главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, также переназначили еще 4 членов регулятора.

Такие кадровые решения правительство приняло на заседании 2 декабря.

Рыжего назначили осенью 2020 года по карантинной процедуре. Другие члены Комиссии также были назначены по карантинной процедуре.

Теперь же правительство уволило их и повторно назначило - кроме Рудого, это Елена Водолажко, Татьяна Кириенко, Кристина Дутка, Алексей Ботезат.

В то же время Евгения Гетьмана, подозреваемого в получении неправомерной выгоды в 90 тыс долл, правительство уволило, но повторно не назначило.

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Напомним:

Кабмин на заседании 28 октября 2020 года назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана - членом Комиссии.

Экономическая правда