Кабмин переназначил руководство Комиссии по игорному бизнесу
Кабмин переназначил Ивана Рудого на должность главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, также переназначили еще 4 членов регулятора.
Такие кадровые решения правительство приняло на заседании 2 декабря.
Рыжего назначили осенью 2020 года по карантинной процедуре. Другие члены Комиссии также были назначены по карантинной процедуре.
Теперь же правительство уволило их и повторно назначило - кроме Рудого, это Елена Водолажко, Татьяна Кириенко, Кристина Дутка, Алексей Ботезат.
В то же время Евгения Гетьмана, подозреваемого в получении неправомерной выгоды в 90 тыс долл, правительство уволило, но повторно не назначило.
Читайте также: Закон об азартных играх вступил в силу: что дальше
Напомним:
Кабмин на заседании 28 октября 2020 года назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана - членом Комиссии.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua