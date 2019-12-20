Легализация затягивалась, поэтому Кабмин юридически "поломал" игровые автоматы — Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство ожидало быстрого принятие закона о легализации игорного бизнеса, но осознав, что этого не произойдет решило прекратить лицензии распространителей лотерей, под которыми работали игровые залы с игровыми автоматами.

Об этом он заявил на "Часе вопросов правительству" в парламенте.

"Мы рассчитывали на то, что парламент достаточно быстро рассмотрит закон, который создаст нормальную эко-систему для игорного бизнеса.

Когда мы поняли, что эта история затягивается, мы по поручению президента внимательно посмотрели на ту юридическую позицию, которая там есть и приняли решение чтобы поломать их (представителей нелегального игорного бизнеса - ЭП) юридическую конструкцию.

Они раньше делали вид, что они распространители лотерей. Формально в старых лицензионных условиях было написано, что распространители лотерей имеют право работать.

Сейчас правительство прекратило распространение старых лицензионных условий на распространителей лотерей", - заявил Гончарук.

Напомним:

20 декабря Кабинет министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

19 декабря Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

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Экономическая правда