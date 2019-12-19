Рада не поддержала очередной законопроект о легализации азартных игор

Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

За соответствующий законопроект проголосовали лишь 213 нардепов, 88 выступили против. Депутаты вернули проект закона на доработку в профильный комитет.

Законопроект о легализации игорного бизнеса президент поручил принять еще до нового года.

17 октября Кабмин внес в парламент собственный законопроект о возвращении азартных игр законодательное поле. С тех пор в парламенте появились еще семь альтернативных проектов закона о легализации.

В профильном комитете финансов решили подготовить доработанный законопроект, который бы учел все замечания, он получил номер 2285-д.

Законопроект предусматривает регулирование работы казино (в частности и онлайн), букмекерских пунктов, лотерей и создает специальную Комиссию по развитию и регулированию азартных игр, которая будет выдавать лицензии участникам рынка.

Также закон предусматривает создание в государственном бюджете специального Фонда для поддержки медицины, спорта и культуры, куда будут направляться средства полученные от лицензий.

Согласно пояснительной записке законопроект 2285-д предлагает легализовать и установить правила для 6 видов игорного бизнеса:

- для казино будет действовать требование размещения исключительно на территории отелей категории "пять звезд" с соответствующим номерным фондом для различных территории (в столице номерной фонд должен быть выше, в регионах меньше - ЭП), площадь таких учреждений должна составлять не менее 500 квадратных метров;

- для букмекеров законопроект устанавливает специальные требования по игровому оборудованию и его сертификации;

- для онлайн-казино внедряется сертифицированая обязательная онлайн система мониторинга, и требование иметь сайт в доменной зоне UA. Также владельцы онлайн-казино должны предоставить возможность игрокам устанавливать добровольные ограничения расходов денег и времени;

- для игровых автоматов ограничивается их количество - до 40 тысяч, право на размещение автоматов реализуется с помощью электронных аукционов с привязкой к территории, а также устанавливаются требования для залов игровых автоматов;

- для лотерей предполагается три лицензии на выпуск и проведение лотерей.

Как заявлено в пояснительной записке законопроекту такая практика применяется во многих странах Европейского Союза и других зарубежных странах для стимулирования развития рынка лотерей.

- для онлайн-покера, устанавливаются требования к помещениям и специальные правила проведения покерных турниров.

Законопроектом также устанавливается запрет наружной рекламы, кроме вывесок, а также устанавливаются ограничения на все другие виды рекламы.

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Экономическая правда