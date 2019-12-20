Правительство запретило нелегальные игровые автоматы

Кабинет министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях", – сообщил Гончарук.

По его словам, принятое решение означает, что отныне под видом "государственной лотереи" не смогут работать учреждения с игровыми автоматами.

"Дал поручение Нацполиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей", – добавил Гончарук.

Как сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в телеграмм-канале, министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства сообщил, что в ночь с 19 на 20 декабря были закрыты 152 пункта "государственных лотерей".

Сообщается, что было изъято оборудования на 46 млн грн.

Распоряжение Кабмина "О противодействии игорному бизнесу" уже появилось на сайте правительства.

"Аваков обещает провести селекторное совещание и закрыть "игорки" по всей стране", - написал Гончаренко.

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"Играют они — выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе

Напоминаем:

19 декабря Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Законопроект предусматривает регулирование работы казино (в частности и онлайн), букмекерских пунктов, лотерей и создает специальную Комиссию по развитию и регулированию азартных игр, которая будет выдавать лицензии участникам рынка.

Также закон предусматривает создание в государственном бюджете специального Фонда для поддержки медицины, спорта и культуры, куда будут направляться средства полученные от лицензий.

Депутаты вернули проект закона на доработку в профильный комитет.

Законопроект о легализации игорного бизнеса президент Владимир Зеленский поручил принять еще до нового года.

17 октября Кабмин внес в парламент собственный законопроект о возвращении азартных игр законодательное поле.

С тех пор в парламенте появились еще семь альтернативных проектов закона о легализации.

Экономическая правда