Объем нелегального рынка азартных интернет-игр достигает 3 миллиардов евро – БЭБ

getty images

Аналитики Бюро экономической безопасности совместно с Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей обнаружили почти 1500 нелицензионных вебсайтов по предоставлению услуг азартных игр, объемы их деятельности составляют около 3 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По результатам информационно-аналитической работы выявили 1484 нелицензионных вебсайта и определили их особенности:

не указаны ни в одном из реестров Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей;

не содержат обязательных сведений;

доменные имена сайтов преимущественно находятся в иностранных доменных зонах;

с целью внесения средств и выплаты выигрышей используют как зарегистрированные, так и незарегистрированные в Украине электронные платежные системы;

пополнение счета и выплаты выигрышей, как правило, производятся с подменой или использованием "фейковых" кодов категории продавца, предоставляемого банком-эквайром или платежной системой при заключении договоров обслуживания.

В БЭБ предложили принять следующие меры:

КРАИЛ разработать реестр с перечнем вебсайтов, предоставляющих на территории Украины услуги по признакам азартной игры в сети Интернет без соответствующей лицензии;

НБУ разработать рекомендации для банков и платежных систем, действующих на территории Украины, которые помогут выявить организующих субъектов, проводят азартные игры на территории Украины без соответствующей лицензии или предоставляющие услуги по доступу к таким азартным играм, с целью дальнейшего отказа в осуществлении платежей в их пользу (в том числе путем проверки через реестр КРАИЛ);

НБУ осуществить проверки соблюдения банками и платежными организациями законодательства по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства по фактам осуществления платежей в пользу лиц, обеспечивающих услуги азартных игр на территории Украины и в сети Интернет с использованием нелицензионных вебсайтов и применить к ним меры воздействия с целью прекращения платежных операций в пользу таких лиц (бессрочный запрет на осуществление таких операций).

Экономическая правда