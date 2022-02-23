Все разделы
Укр / Рус

Объем нелегального рынка азартных интернет-игр достигает 3 миллиардов евро – БЭБ

Среда, 23 февраля 2022, 18:00 - Алексей Павлыш
 
getty images

Аналитики Бюро экономической безопасности совместно с Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей обнаружили почти 1500 нелицензионных вебсайтов по предоставлению услуг азартных игр, объемы их деятельности составляют около 3 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По результатам информационно-аналитической работы выявили 1484 нелицензионных вебсайта и определили их особенности:

  • не указаны ни в одном из реестров Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей;
  • не содержат обязательных сведений;
  • доменные имена сайтов преимущественно находятся в иностранных доменных зонах;
  • с целью внесения средств и выплаты выигрышей используют как зарегистрированные, так и незарегистрированные в Украине электронные платежные системы;
  • пополнение счета и выплаты выигрышей, как правило, производятся с подменой или использованием "фейковых" кодов категории продавца, предоставляемого банком-эквайром или платежной системой при заключении договоров обслуживания.

В БЭБ предложили принять следующие меры:

  • КРАИЛ разработать реестр с перечнем вебсайтов, предоставляющих на территории Украины услуги по признакам азартной игры в сети Интернет без соответствующей лицензии;
  • НБУ разработать рекомендации для банков и платежных систем, действующих на территории Украины, которые помогут выявить организующих субъектов, проводят азартные игры на территории Украины без соответствующей лицензии или предоставляющие услуги по доступу к таким азартным играм, с целью дальнейшего отказа в осуществлении платежей в их пользу (в том числе путем проверки через реестр КРАИЛ);
  • НБУ осуществить проверки соблюдения банками и платежными организациями законодательства по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства по фактам осуществления платежей в пользу лиц, обеспечивающих услуги азартных игр на территории Украины и в сети Интернет с использованием нелицензионных вебсайтов и применить к ним меры воздействия с целью прекращения платежных операций в пользу таких лиц (бессрочный запрет на осуществление таких операций).

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

игорный бизнес БЭБ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Или пан, или проиграл: как игорный бизнес лоббирует снижение налогов 15 декабря 2021, 09:45
Кабмин переназначил руководство Комиссии по игорному бизнесу 2 декабря 2021, 19:35
Виртуальная зависимость: как подростков "кидают на деньги" в Интернете и что делать родителям 26 ноября 2021, 15:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте