Цены на нефть растут

Цены на нефть в понедельник растут на фоне сигналов о том, что ОПЕК с союзниками могут углубить сокращение нефтедобычи.

Об этом сообщает enkorr.

Отмечается, что стоимость барреля февральской нефти Brent по состоянию на 8:38 2 декабря (по Киеву) составила 61,27 доллара (+ 1,29%).

Баррель январской нефти WTI торговался по 56,06 доллара (+ 1,61%).

Предыдущие торги завершились на уровне 60,49 и 55,17 долларов соответственно.

"Инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг саммита альянса ОПЕК +, который пройдет в Вене 5 и 6 декабря.

Ожидается, что ОПЕК и союзники согласятся сократить нефтедобычу примерно до 1,6 млн барр/сутки и продлить срок действия пакта об ограничении поставок сырья до конца июня 2020 года", - говорится в сообщении.