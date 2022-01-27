Семилетний максимум: нефть подскочила на фоне решения ФРС

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Цены на нефть подскочили на фоне заявления Федрезерва о дальнейшем повышении учетной ставки – 27 января котировки держатся на максимуме с 2014 года.

Об этом говорится в данных Investing, Bloomberg.

Нефть Brent подскочила до 89,2 доллара за баррель вечером, 26 января на фоне объявления ФРС, решение сохранить учетную ставку и усилить монетарную политику. На следующий день котировки несколько ослабли, однако удерживаются на семилетнем максимуме в 88,82 долл. за баррель (+0,09%) на 12:30 по Киеву.

Фьючерсы нефти WTI (West Texas Intermediate) выросли до 87,78 доллара за баррель и отступили до 87,28 долл. за баррель 27 января.

Такие значения в последний раз наблюдались в августе 2014 года.

Кроме более жесткой политики Федеральной резервной системы на котировки влияют события в Украине. Возможное вторжение РФ на фоне стягивания российских войск к границам может повлиять на перебои с поставками. Аналитики Citigroup Inc. считают, что премия за риск составляет не менее 5 долл./баррель.

Рост цен на нефть с начала 2022 года обусловлен прежде всего восстановление экономик мира, а соответственно – потреблением. В то же время, страны-экспортеры нефти ОПЕК+ не спешат увеличивать поставки нефти на рынок. Следующая встреча запланирована на 2 февраля.

В то же время запасы нефти в США продолжают падать и достигли минимума за 10 лет, в том числе из-за низких температур.

Напоминаем:

Федеральная резервная система сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых.

Комитет ожидает, что в скором времени будет уместно повысить целевой диапазон ставки федеральных фондов.

Экономическая правда