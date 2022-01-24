Нефтяной гигант Royal Dutch Shell официально сократил название

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Нефтяной гигант Royal Dutch Shell официально объявил об изменении названия на Shell plc.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Решение, принятое Советом директоров 20 декабря 2021 года, вступило в силу.

Отмечается, что Лондонская фондовая биржа и Нью-Йоркская фондовая биржа были проинформированы об этом изменении названия.

Ожидается, что Лондонская фондовая биржа отразит изменение названия во вторник, 25 января 2022 года, а Нью-Йоркская фондовая биржа – в понедельник, 31 января 2022 года.

В компании добавили, что изменение названия не отразится на пакетах акций акционеров.

При этом имеющиеся сертификаты акций следует сохранить, поскольку они останутся действительными для всех целей, а новые сертификаты акций не будут выпускаться.

В Shell объяснили изменение названия планами перейти от двойного рынка акций (типа A – Royal Dutch Shell и B – Shell Transport & Trading с одинаковыми правами) к одному типу акций.

Напомним:

Сообщалось, что нефтегазовая компания Royal Dutch Shell сменит акционерную структуру, станет налоговым резидентом Великобритании вместо Нидерландов и сократит название просто до Shell.

Как писал Bloomberg, компания объявляет о капитальной перестройке своей юридической и налоговой структуры и уходит из Нидерландов на фоне ухудшения отношений со страной.

Отношения компании с Нидерландами испортились в последние месяцы на фоне климатической повестки дня, добавляет издание.

В правительстве Нидерландов заявили, что "неприятно удивлены" таким объявлением компании.

Экономическая правда