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Ціни на нафту зростають

Понеділок, 2 грудня 2019, 09:49

Ціни на нафту у понеділок зростають на тлі сигналів про те, що ОПЕК із союзниками можуть поглибити скорочення нафтовидобутку.

Про це повідомляє enkorr.

Зазначається, що вартість бареля лютневої нафти Brent станом на 8:38 2 грудня (за Києвом) становила 61,27 долара (+1,29%).

Барель січневої нафти WTI торгувався по 56,06 долара (+1,61%).

Попередні торги завершились на рівні 60,49 та 55,17 доларів відповідно.

"Інвестори уважно стежать за ситуацією навколо саміту альянсу ОПЕК +, який пройде у Відні 5 і 6 грудня.

Очікується, що ОПЕК та союзники погодяться скоротити нафтовидобуток приблизно до 1,6 млн бар/добу і продовжити термін дії пакту про обмеження поставок сировини до кінця червня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

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