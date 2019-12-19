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Среди бизнесменов-иностранцев в Польше больше всего украинцев 

Четверг, 19 декабря 2019, 20:03

В Польше из более 19 тысяч, которые занимаются собственным бизнесом, 4786 человек являются гражданами Украины — это самая большая группа и  она составляет 25% от общего количества. 

Такие данные сообщает компания "Gremi personal" со ссылкой на официальную статистику Управления социального страхования Польши (ZUS - Zaklad Ubiezpieczen Spolecznych).

Больше всего украинцы открывают бизнес в сфере услуг, производства и строительства.

При этом Данные общенационального Центрального реестра страховщиков показывают, что число физических лиц, которые подлежали пенсионному страхованию и страхованию по инвалидности и имели не польское гражданство, увеличилось с 65 000 человек. (в декабре 2008 года) до   683 тысяч (в декабре 2019 г). 

То есть наблюдается  более чем 10-кратное увеличение числа иностранцев в польской страховой системе за последнее десятилетие. И самую большую численность составляют – украинцы. 

Иностранцы, которые работают или ведут бизнес в Польше, так же как и граждане обязательно должны быть застрахованы и платить взносы в соответствующий фонд.

В Опольском воеводстве, например, граждане Украины составляют еще больший процент (45 %) по отношению ко всем предпринимателям из-за рубежа.

Как прокомментировал данную тенденцию владелец компании по аутстафингу Евгений Кириченко: "Аналитический департамент "Gremi personal" проводит постоянный анализ миграционной политики Польши и мы отмечаем, что польское правительство взяло курс именно на асcимиляцию трудовых мигрантов. 

Один из факторов, чтоб украинцы приживались в Польше и не рассматривали возвращение на Родину или переезд в другую страну – это комфортные условия для старта и ведения бизнеса иностранцами. 

Законодательство Польши в плане регуляции бизнеса и налогового администрирование – стабильное.

Вполне несложно иностранцу взят кредит в польском банке для открытия бизнеса. Плюс – более простая для украинцев адаптация к культуре и языку, чем в других странах".

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