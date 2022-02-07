Киев и Варшаву хотят объединить евроколией

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Украина и Польша работают над скоростным железнодорожным сообщением между столицами.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры в Facebook.

В ведомстве отмечают, что стороны уже синхронизировали действия по реализации проекта и нарабатывают план его воплощения. Совместно с Польшей проект представляют на уровне Европейского Союза.

Время в пути будет занимать до 4 часов, отмечают в Мининфраструктуре.

Среди других проектов для интеграции украинской транспортной сети в европейскую есть новые автобаны к западной границе.

Среди них – строительство первой концессионной дороги Краковец – Львов – Броды – Ровно, а также масштабное обновление дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

Также речь идет о реконструкции участка Мальховице — Нижанковичи на украинско-польской границе, которая не эксплуатируется с 1995 года, однако важна для сообщения двух польских регионов.

В планах кроме того модернизация международных автомобильных пунктов пропуска. Прежде всего – ключевой пункт в Ягодине.

Напоминаем:

Председатель правления Укрзализныци Александр Камишин написал, что с 10 февраля 2022 года будут сняты все ограничения на железнодорожный транзит в Польшу.

Экономическая правда