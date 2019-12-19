Серед іноземців-бізнесменів в Польщі найбільше українців

У Польщі з-поміж 19 тисяч іноземців, які займаються власним бізнесом, 4786 осіб є громадянами України — це найбільша група, вона становить 25% від загальної кількості.

Такі дані повідомляє компанія "Gremi personal" з посиланням на офіційну статистику Управління соціального страхування Польщі (ZUS - Zaklad Ubiezpieczen Spolecznych).

Повідомляється, що найбільше українці відкривають бізнес в сфері послуг, виробництва і будівництва.

При цьому дані загальнонаціонального Центрального реєстру страховиків демонструють, що чисельність фізичних осіб, які підлягають пенсійному страхуванню і страхуванню з інвалідності і мали не польське громадянство, збільшилася з 65 000 чоловік (у грудні 2008 року) до 683 тисяч (у грудні 2019 р).

Тобто спостерігається більш ніж 10-кратне збільшення числа іноземців в польській страховій системі за останнє десятиліття. І найбільшу чисельність складають - українці.

Іноземці, які працюють або ведуть бізнес в Польщі, так само як і польські громадяни обов’язково повинні бути застраховані і платити внески до відповідного фонду.

В Опольському воєводстві, наприклад, громадяни України становлять ще більший відсоток (45%) по відношенню до всіх підприємців з-за кордону.

Як прокоментував ці тенденції експерт з міжнародного працевлаштування, власник компанії з аутстафінгу Gremi personal Євген Кириченко:

"Аналітичний департамент нашої компанії проводить постійний аналіз міграційної політики Польщі та ми відзначаємо, що польський уряд взяв курс саме на асиміляцію трудових мігрантів.

Один з факторів, щоб українці приживалися в Польщі і не розглядали повернення на батьківщину або переїзд в іншу країну - це комфортні умови для старту і ведення бізнесу іноземцями.

Законодавство Польщі в плані регуляції бізнесу та податкового адміністрування – стабільне. Цілком нескладно іноземцю взятий кредит в польському банку для відкриття бізнесу. Плюс - більш проста для українців адаптація до культури і мови, ніж в інших країнах".

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