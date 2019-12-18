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Fiat Chrysler и Peugeot подписали соглашение о слиянии

Среда, 18 декабря 2019, 15:59

Компании Fiat Chrysler и Peugeot подписали соглашение о слиянии, в рамках которого объединятся в четвертого по величине автопроизводителя в мире.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что компании договорились о слиянии 50/50. Советы директоров Fiat Chrysler и Peugeot одобрили слияние еще в октябре 2019 года.

Капитализация новой компании составит 46 млрд долларов.

Сообщается, что объединенную компанию возглавит гендиректор PSA Group Карлос Таварес. Глава правления Fiat Chrysler Джон Елка будет занимать аналогичную должность и в новой компании.

После слияния автопроизводители планируют совместно использовать технологии и разделить затраты на производство электрокаров и беспилотных авто.

Экономическая правда

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Fiat авто

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