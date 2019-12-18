Fiat Chrysler и Peugeot подписали соглашение о слиянии
Компании Fiat Chrysler и Peugeot подписали соглашение о слиянии, в рамках которого объединятся в четвертого по величине автопроизводителя в мире.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что компании договорились о слиянии 50/50. Советы директоров Fiat Chrysler и Peugeot одобрили слияние еще в октябре 2019 года.
Капитализация новой компании составит 46 млрд долларов.
Сообщается, что объединенную компанию возглавит гендиректор PSA Group Карлос Таварес. Глава правления Fiat Chrysler Джон Елка будет занимать аналогичную должность и в новой компании.
После слияния автопроизводители планируют совместно использовать технологии и разделить затраты на производство электрокаров и беспилотных авто.
Экономическая правда
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