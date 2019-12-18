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Fiat Chrysler і Peugeot підписали угоду про злиття

Середа, 18 грудня 2019, 15:59

Компанії Fiat Chrysler і Peugeot підписали угоду про злиття, у рамках якої об'єднаються у четвертого за величиною автовиробника в світі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що компанії домовились про злиття 50/50. Ради директорів Fiat Chrysler і Peugeot схвалили злиття ще у жовтні 2019 року.

Капіталізація нової компанії становитиме 46 млрд доларів.

Повідомляється, що об'єднану компанію очолить гендиректор PSA Group Карлос Таварес. Голова правління Fiat Chrysler Джон Елка обійматиме аналогічну посаду і в новій компанії.

Після злиття автовиробники планують спільно використовувати технології і розділити витрати на виробництво електрокарів та безпілотних авто.

Економічна правда

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