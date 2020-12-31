АМКУ разрешил слияние Peugeot и Fiat Chrysler

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Антимонопольный комитет предоставил разрешение на слияние Peugeot и Fiat Chrysler в компанию Stellantis в рамках транснационального соглашения, она станет четвертым крупнейшим производителем автомобилей в мире.

Решение опубликовано пресс-службой АМКУ.

Соглашение о слиянии компании подписали еще в 2019 году.

Сообщается, что Комитет проводил опрос участников рынка и экспертов в области, а также встречу с представителями Еврокомиссии.

Позже АМКУ определил сегментацию автомобилей по классам (А, В, С, D, E, F и т.д.) и установил, что совокупная доля компаний на рынках в сегментах А, М и ЛКТЗ до 3,5 тонн является значительной. После исследования комитет определил, что такая концентрация не приведет к ограничению конкуренции во всех сегментах, кроме оптовой торговли авто сегмента М.

Тогда Комитет сообщил Peugeot и Fiat о возможности негативного влияния концентрации на конкурентную среду на рынке. Со своей стороны компании выразили готовность принять обязательства, которыми должно быть обусловлено осуществления соответствующей концентрации.

"С целью подтверждения или опровержения приведенных выше фактов, Комитетом был проведен "market test" и дополнительно опрошены участники рынков легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств касательно обязательств, которые готовы взять на себя участники концентрации для устранения возможного негативного влияния концентрации на конкуренцию", - сообщают в АМКУ.

Участники рынка возражений по предложенным компаниями обязательств по устранению негативных последствий концентрации не имели.

Так, после проведенных мероприятий, Комитет разрешил слияние Peugeot и Fiat:

"Учитывая указанное, а также то, что обязательства, предложенные участниками концентрации, в целом не противоречат интересам участников рынка оптовой и розничной торговли автомобилями, Комитет предоставил разрешение на заявленные действия и наложил обязательства, которыми обусловлено осуществление концентрации на рынке оптовой торговли автомобилями сегмента М в Украине ".

Напомним:

Компании Fiat Chrysler и Peugeot подписали соглашение о слиянии, в рамках которого объединятся в четвертого по величине автопроизводителя в мире.

В декабре в этом году компании также получили разрешение на слияние в Евросоюзе.

Экономическая правда