Гончарук о сотрудничестве с МВФ: это не про кредит, а о репутации страны

Экс-премьер Алексей Гончарук заявил, что от получения кредита МВФ зависит репутация страны и возможность дальнейшего сотрудничества.

Об этом он рассказал в интервью радио "Свобода".

По его словам, Украина пока не может отказаться от сотрудничества с МВФ.

"Я уверен, что президент понимает важность сотрудничества с МВФ. Более того, мы неоднократно говорили о том, что это не про кредит МВФ, а это о репутации страны. То есть о том, будут ли с тобой вообще работать следующие несколько лет, или нет", - подчеркнул Гончарук.

Он отметил, что отсутствие сотрудничества с МВФ - это путь к дефолту.

"Есть креативные, экзотические идеи у отдельных людей, которые также не стесняются доносить эти идеи президенту. И поэтому в публичной плоскости важно объяснять, что отсутствие сотрудничества с МВФ - это путь к дефолту.

Это такой сценарий дефолтный. То есть люди, которые ратуют за то, чтобы отказаться от МВФ, от сотрудничества с нашими международными партнерами, ратуют за этот сценарий. Это важно понимать", - отметил экс-премьер.

Напомним:

Украина ожидает в 2020 году два транша от Международного валютного фонда по 1,75 миллиарда долларов и обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей, однако по программам по борьбе с коронавирусом переговоров не ведет.

В Центре экономической стратегии заявили, что профинансировать обновленный дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП возможно только при помощи МВФ.

В обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе прямая поддержка МВФ.

Среди условий, необходимых для продолжения программы МВФ - принятие в целом "антиколомойского" законопроекта о банках, к которому после первого чтения, нардепы связанные с олигархом Игорем Коломойским подали более 16 000 поправок.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов, а совместно от Всемирного банка, МВФ и ЕБРР Украина может получить "не менее" 10 млрд дол.

2 апреля Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.

46% процентов опрошенных украинцев считают, что сейчас лучше не сотрудничать с Международным валютным фондом и не получать новые кредиты, другие 32% поддерживают вектор сотрудничества с МВФ.