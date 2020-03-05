Оржель о своей отставке: Трудно работать, когда к министру не доходят документы

Эксминистр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал, почему он ушел в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

"Я выбрал путь не быть министром ... в момент, когда стране нужны сложные решения, когда необходимо сжать зубы и делать непопулярные, но жизненно необходимые вещи, и только через некоторое время мы получим результат - у меня появилось ощущение, что вместо решения проблем мы начинаем их "кормить".

Мне не стыдно ни за один день своей работы. Я благодарен команде, которая согласилась работать со мной почти в круглосуточном режиме. Где-то просто не хватило возможностей сделать больше ", - пишет эксминистр.

Также Оржель рассказал о достижениях министерства, среди которых он назвал: быстрый анбандлинг "Нафтогаза", уменьшение цены на газ, создание инвестиционного атласа недропользователя и тд.

"Одним из самых тяжелых процессов была борьба с системой и старыми коррумпированными кадрами.

Очень трудно работать, когда решения, принятые в кабинете министра, известны всем еще до регистрации в канцелярии, когда к министру не доходят документы, которые кто-то не хочет, чтобы он видел, когда люди, работающие в министерстве (не все) работают не на страну и не на министерство", - пишет Оржель.

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Предыстория:

4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.

В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Позже народным депутатам в Раде раздали представление на назначение министрами в кабинете новоизбранного премьера Дениса Шмыгаля. В списке было 15 фамилий.

Экономическая правда